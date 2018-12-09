Кристиан Хорнер: "Ферстаппен и Риккьярдо были лучшим дуэтом в истории "Ред Булла"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что Макс Ферстаппен и Даниэль Риккьярдо были лучшей парой в его команде. С 2019 года австралиец переходит в "Рено".

– Между ними было уважение, и они продолжали развивать друг друга, подхлестывая и подгоняя. Это был наш лучший дуэт в истории, – цитирует Grand Prix Хорнера. – Нас никогда не беспокоила скорость Риккьярдо. Сейчас он один из быстрейших гонщиков чемпионата, и один из лучших, когда речь идет об обгонах. Его личные характеристики тоже идеально подходили для нашего бренда.