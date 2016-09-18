22:44 18 сентября | ФОРМУЛА-1

Кими Райкконен: "Мы могли бы попробовать доехать до финиша без остановки"

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Пилот "Феррари" Кими Райкконен не уверен, что решение команды о третьем пит-стопе в финальной части дистанции "Гран-при Сингапура" было правильным. После этого решения финн пропустил на третью строчку гонщика "Мерседеса" Льюса Хэмилтона, в итоге финишировав четвертым.

– Мы могли бы попробовать доехать до финиша без остановки, – цитирует Autosport Райкконена. – Но могли бы они догнать и обогнать нас? Я не знаю. Очевидно, что легко рассуждать задним числом. Им удалось вернуться впереди, мы потеряли одну позицию. Но в тот момент мало что можно было сделать.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/36616-arrivabene-my-prinyali-pravilnoe-reshenie-po-kimi

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