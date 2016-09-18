Кими Райкконен: "Мы могли бы попробовать доехать до финиша без остановки"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен не уверен, что решение команды о третьем пит-стопе в финальной части дистанции "Гран-при Сингапура" было правильным. После этого решения финн пропустил на третью строчку гонщика "Мерседеса" Льюса Хэмилтона, в итоге финишировав четвертым.

– Мы могли бы попробовать доехать до финиша без остановки, – цитирует Autosport Райкконена. – Но могли бы они догнать и обогнать нас? Я не знаю. Очевидно, что легко рассуждать задним числом. Им удалось вернуться впереди, мы потеряли одну позицию. Но в тот момент мало что можно было сделать.