Карлос Сайнс: "Перед уходом в "Рено" сделаю все возможное в завтрашней гонке"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс, который после "Гран-при Японии" переберется в "Рено", поблагодарил свою команду. Также он отметил, что постарается показать максимум в завтрашней гонке.

- Прежде всего, я хотел бы поблагодарить "Торо Россо" за то, что позволил мне закончить этот сезон в "Рено", - цитирует пресс-служба команды Сайнса. - В частности, я хочу поблагодарить всех своих инженеров и механиков за их поддержку и огромную работу на протяжении всех этих лет, и я желаю им всего наилучшего в будущем. Со своей стороны, я обязательно сделаю все возможное в завтрашней гонке... это стало бы наилучшей благодарностью. Кроме того, участие в этих последних четырех гонках сезона с "Рено" дает мне хорошую возможность познакомиться с командой и автомобилем раньше, чем ожидалось. С нетерпением жду начала работы.