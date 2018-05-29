Игорь Ермилин: "Сироткин собирает на себе все ошибки, допущенные "Уильямсом"

Бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин считает, что инцидент с машиной Сергея Сироткина, случившийся до старта Гран-при Монако по вине механиков "Уильямс", вызван давлением на команду.

- Точные причины того, что происходит с "Уильямсом", можно назвать, только находясь внутри команды, - сказал Ермилин. – Мы же можем наблюдать только со стороны. А стороны это выглядит, что неудачи накапливаются, как снежный ком. Получается, что каждый хочет сделать что-то позитивное, а в итоге многие просто не успевают. Это связано с колоссальным напряжением, давлением со всех сторон. Наверное, это основная причина.

Можно предположить даже финансовые проблемы. Есть ощущение, что команда начинает валиться. Присутствует ожидание того, что все проблемы выплеснутся разом, и "Уильямс" покатится под горку. Конечно, очень бы этого не хотелось.

Хочу отметить, что в этой ситуации очень корректно и правильно ведет себя Сергей Сироткин. Он видит, что люди в команде работают, и он вместе с ними делает все возможное. Понимаете, Сироткин, как наконечник копья, собирает на себе все ошибки, допущенные членами команды "Уильямс". Ведь их работа не видна, а он постоянно на виду.

Сергей не сваливается на критику, никого публично не обвиняет и не упрекает. Это говорит о его психологической устойчивости. У многих пилотов, особенно молодых, возникали проблемы с дальнейшим трудоустройством, когда они начинали критиковать свою команду. Сироткин подчеркивает, что он в любой ситуации с командой, и в "Уильямсе" не могут этого не оценить.

Я очень надеюсь, что полоса неудач в "Уильямсе" закончится как можно быстрее.

Напомним, что на Гран-при Монако Сергей Сироткин финишировал 16-м, опередив своего напарника канадца Лэнса Стролла. (Андрей ШИТИХИН)