Хэмилтон ждет противостояния с Леклером и Ферстаппеном в 2019 году

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон ждет более жесткой конкуренции в 2019 году. По его словам, в борьбе за титул будут участвовать больше гонщиков.

– 2018 год мы провели хорошо, но выиграли не все гонки, – цитирует F1i Хэмилтона. – В начале сезона были проблемы, всегда есть аспекты, которые мы можем улучшить. Я буду упорно над этим работать. Нужно быть готовым ко всему. Леклер в "Феррари" будет доказывать, что достоин места в топ-команде, Ферстаппен тоже жаждет успеха. Поэтому мне нужно оставаться на пике, чтобы противостоять им.