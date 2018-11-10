Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Бразилии", Сироткин - 15-й

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал поул на "Гран-при Бразилии". Пятикратный чемпион мира проехал круг за 1 минуту 7,281 секунды.
На первом ряду стартовой решетки будет также Себастьян Феттель из "Феррари". Второй ряд заняли Валттери Боттас и Кими Райкконен.
Российский гонщик "Уильямс" Сергей Сироткин показал в квалификации 15-й результат.
Формула-1
20-й этап
"Гран-при Бразилии"
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1.07,281
2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 1.07,374
3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1.07,441
4. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - 1.07,456
5. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1.07,778
6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) - 1.07,780
7. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) - 1.08,296
8. Шарль Леклер (Монако, Sauber) - 1.08,492
9. Ромен Грожан (Франция, Haas) - 1.08,517
10. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) - 1.09,029
11. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1.08,659
12. Серхио Перес (Мексика, Force India) - 1.08,741
13. Эстебан Окон (Франция, Force India) - 1.08,770
14. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1.08,834
15. Сергей Сироткин (Россия, Williams) - 1.10,381
16. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1.09,269
17. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) - 1.09,280
18. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) - 1.09,402
19. Лэнс Стролл (Канада, Williams) - 1.09.441
20. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren) - 1.09,601