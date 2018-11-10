Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Бразилии", Сироткин - 15-й

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал поул на "Гран-при Бразилии". Пятикратный чемпион мира проехал круг за 1 минуту 7,281 секунды.

На первом ряду стартовой решетки будет также Себастьян Феттель из "Феррари". Второй ряд заняли Валттери Боттас и Кими Райкконен.

Российский гонщик "Уильямс" Сергей Сироткин показал в квалификации 15-й результат.

Формула-1

20-й этап

"Гран-при Бразилии"

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1.07,281

2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 1.07,374

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1.07,441

4. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - 1.07,456

5. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1.07,778

6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) - 1.07,780

7. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) - 1.08,296

8. Шарль Леклер (Монако, Sauber) - 1.08,492

9. Ромен Грожан (Франция, Haas) - 1.08,517

10. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) - 1.09,029

11. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1.08,659

12. Серхио Перес (Мексика, Force India) - 1.08,741

13. Эстебан Окон (Франция, Force India) - 1.08,770

14. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1.08,834

15. Сергей Сироткин (Россия, Williams) - 1.10,381

16. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1.09,269

17. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) - 1.09,280

18. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) - 1.09,402

19. Лэнс Стролл (Канада, Williams) - 1.09.441

20. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren) - 1.09,601