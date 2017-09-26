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11:42 | Формула-1

Хэмилтон поддержал протест игроков НФЛ

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поддержал протестную акцию игроков НФЛ. В знак протеста против действий полиции в отношении темнокожих граждан США футболисты во время гимна страны не стоят, а преклоняют колено. Эта акция разозлила президента США Дональда Трампа, который даже призвал бойкотировать матчи НФЛ.

Хэмилтон у себя в Инстаграме сначала опубликовал фото Мартина Лютера Кинга-младшего, преклонившего колено, а потом снимок футболиста Колина Каперника, который начал эту акцию в прошлом году.

 

#takeaknee

Публикация от Lewis Hamilton (@lewishamilton) Сен 24 2017 в 12:25 PDT

 

If you don't know, try to educate yourself so you can understand. #takeaknee

Публикация от Lewis Hamilton (@lewishamilton) Сен 25 2017 в 3:09 PDT

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Shast1983.83

У них нет мозгов,писали же вчера где то что 99 процентов игроков нфл имеют проблему с головой.

12:07

Millwall82

Ему то какое дело? Лучше бы против королевы своей был. Ну и НФЛ еще те клоуны, видимо допинги как-то иначе влияют на мозги.

11:53