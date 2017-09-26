Хэмилтон поддержал протест игроков НФЛ

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поддержал протестную акцию игроков НФЛ. В знак протеста против действий полиции в отношении темнокожих граждан США футболисты во время гимна страны не стоят, а преклоняют колено. Эта акция разозлила президента США Дональда Трампа, который даже призвал бойкотировать матчи НФЛ.
Хэмилтон у себя в Инстаграме сначала опубликовал фото Мартина Лютера Кинга-младшего, преклонившего колено, а потом снимок футболиста Колина Каперника, который начал эту акцию в прошлом году.
Shast1983.83
У них нет мозгов,писали же вчера где то что 99 процентов игроков нфл имеют проблему с головой.
12:07
Millwall82
Ему то какое дело? Лучше бы против королевы своей был. Ну и НФЛ еще те клоуны, видимо допинги как-то иначе влияют на мозги.
11:53