Гасли проигнорировал приказ "Торо Россо" пропустить Хартли в гонке в Бразилии

Пилот "Торо Россо" Пьер Гасли отказался пропускать партнера по команде Брендона Хартли в гонке "Гран-при Бразилии" по приказу из боксов. "Торо Россо" требовала этого от Гасли, поскольку у него были более изношенные шины, он терял скорость, а Хартли, находившегося за ним на более свежей резине, атаковал Карлос Сайнс. Француз, ехавший на 11-м месте, игнорировал приказы, и новозеландец сам обогнал его за пару кругов до финиша.

– Я вынужден был пропустить Хартли в конце, потому что уже не оставалось топлива, – цитирует F1Today Гасли, который попытался объяснить свое поведение. – Просто катился в конце к финишу. Думаю, что в таких условиях следует участвовать в гонке, бороться. К тому же он был на новых шинах, а я на изношенных. Я просто сказал команде, что если он быстрее, пусть догоняет и обгоняет меня. По каким-то причинам он не делал этого десять кругов. Думаю, что в борьбе в первой десятке имеет смысл такая тактика. А в нашем положении это было бессмысленно. Все же я здесь для участия в гонках. Мне нравится бороться на трассе, это мое восприятие спорта, и так должно быть.