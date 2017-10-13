Франц Тост: "Хартли отлично выполнит свою работу"

Глава "Торо Россо" Франц Тост очень рад, что новозеландский пилот Брэндон Хартли станет напарником россиянина Даниила Квята в "Торо Россо" на "Гран-при США". По словам руководителя, у этого гонщика достаточно опыта.

– Брэндон Хартли долгое время был частью "Ред Булла". Он был резервным пилотом "Ред Булла" и "Торо Россо". Рады, что он вернется к нам на "Гран-при США", - цитирует Тоста пресс-служба команды. - Он был победителем гонки "24 часа Ле-Мана" 2015 года и является лидером текущего чемпионата WEC в классе LMP1. Рады его возвращению. Уверены, что он накопил достаточный опыт за годы выступлений. Убеждены, что он фантастически выполнит свою работу.