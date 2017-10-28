Феттель выиграл квалификацию "Гран-при Мексики"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал лучшим в квалификации "Гран-при Мексики". Вторым стал Макс Ферстаппен из "Ред Булла", третьим – Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".
Чтобы точно выиграть чемпионский титул, Хэмилтону в гонке надо финишировать пятым – сейчас он опережает Феттеля на 66 очков.
Отметим, что Пьер Гасли из "Торо Россо" не вышел на старт квалификации, а его напарник Брендон Хартли остановился на трассе во втором сегменте. Новозеландец пожаловался на потерю мощности и не смог самостоятельно вернуться в боксы.
Чемпионат мира
18-й этап
"Гран-при Мексики"
Квалификация
1. Феттель (Германия, "Феррари")
2. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл")
3. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")
4. Боттас (Финляндия, "Мерседес")
5. Райкконен (Финляндия, "Феррари")
6. Окон (Франция, "Форс Индия")
7. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл")
8. Хюлькенберг (Германия, "Рено")
9. Сайнс (Испания, "Рено")
10. Перес (Мексика, "Форс Индия")
11. Масса (Бразилия, "Уильямс")
12. Стролл (Канада, "Уильямс")
13. Хартли (Новая Зеландия, "Торо Россо")
14. Алонсо (Испания, "Макларен")
15. Вандорн (Бельгия, "Макларен")
16. Эрикссон (Швеция, "Заубер")
17. Верляйн (Германия, "Заубер")
18. Магнуссен (Дания, "Хаас")
19. Грожан (Франция, "Хаас")
Гасли (Франция, "Торо Россо") – без времени
"Гран-при Мексики". Квалификация. LIVE!
КолобокКолобков
морпех___**Развалинами ТР удовлетворён!!** Не зхнаю в каком именно месте ты морпех и в каких фонтанах купаешься...Понятно, что у даунито-патриото теперь , кроме боления против Макса, есть ещё одна цель-желать провала ТР. и всё ради чести изьки, это ясно... Но я не совсем понял -где развалины. Гасли вообще не выехал из-за мотора, а Бренда до отказа того же мотора шла в ритме творожка...
22:18
КолобокКолобков
Sinaron____Ой,прости..Забыл добавить -Sinaron-даун. теперь вроде всё ок.
22:14
Sinaron
КолобокКолобков Никак Макс не возьмёт свой поул ((( Старт будет жарким...Кенгуренок окончательно переведён в статус половичка )))) 22:05 ///// Колобок, ты ошибся всего в одном слове.
22:08
lavric999
Хоть бы замес на старте случился завтра, может и в гонке тоже!
22:07
морпех
Развалинами ТР удовлетворён!!)
22:07
Крым наш!
Айяйяй Максик облажался
22:06
Sinaron
ТР полное днище.
22:06
КолобокКолобков
Никак Макс не возьмёт свой поул ((( Старт будет жарким...Кенгуренок окончательно переведён в статус половичка ))))
22:05
lavric999
Видимо, Квят в темную наколдовал на обе машины ТР, что обе сошли в квалификации))
22:05