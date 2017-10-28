Феттель выиграл квалификацию "Гран-при Мексики"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал лучшим в квалификации "Гран-при Мексики". Вторым стал Макс Ферстаппен из "Ред Булла", третьим – Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

Чтобы точно выиграть чемпионский титул, Хэмилтону в гонке надо финишировать пятым – сейчас он опережает ​Феттеля на 66 очков.

Отметим, что Пьер Гасли из "Торо Россо" не вышел на старт квалификации, а его напарник Брендон Хартли остановился на трассе во втором сегменте. Новозеландец пожаловался на потерю мощности и не смог самостоятельно вернуться в боксы.

Чемпионат мира

18-й этап

"Гран-при Мексики"

Квалификация

1. Феттель (Германия, "Феррари")

2. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл")

3. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")

4. Боттас (Финляндия, "Мерседес")

5. Райкконен (Финляндия, "Феррари")

6. Окон (Франция, "Форс Индия")

7. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл")

8. Хюлькенберг (Германия, "Рено")

9. Сайнс (Испания, "Рено")

10. Перес (Мексика, "Форс Индия")

11. Масса (Бразилия, "Уильямс")

12. Стролл (Канада, "Уильямс")

13. Хартли (Новая Зеландия, "Торо Россо")

14. Алонсо (Испания, "Макларен")

15. Вандорн (Бельгия, "Макларен")

16. Эрикссон (Швеция, "Заубер")

17. Верляйн (Германия, "Заубер")

18. Магнуссен (Дания, "Хаас")

19. Грожан (Франция, "Хаас")

Гасли (Франция, "Торо Россо") – без времени

"Гран-при Мексики". Квалификация. LIVE!