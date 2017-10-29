Ферстаппен выиграл "Гран-при Мексики", Хэмилтон - чемпионат

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем "Гран-при Мексики". Второе место занял Валттери Боттас из "Мерседеса", тройку лучших на 18-м этапе "королевских гонок" занял гонщик "Феррари" Кими Райкконен.

Отметим, что еще один пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал недосягаем для представляющего "Феррари" Себастьяна Феттеля. Для британца этот чемпионский титул стал 4-м в карьере. Ранее он занимал первое место в 2008, 2014 и 2015 годах. По числу титулов он догнал Феттеля. Больше только у Хуана Мануэля Фанхио (5) и Михаэля Шумахера (7).

На старте гонки Ферстаппен, Феттель и Хэмилтон стали участниками инцидента, в результате которого голландец вышел в лидеры, а немец и британец были вынуждены заехать в боксы.

Чемпионат мира

18-й этап

"Гран-при Мексики"

1. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") - 1:36:26.550

2. Боттас (Финляндия, "Мерседес") - отставание 19,678

3. Райкконен (Финляндия, "Феррари") - 54,007

4. Феттель (Германия, "Феррари") - 1.10.078

5. Окон (Франция, "Форс Индия") - 1 круг

6. Стролл (Канада, "Уильямс") - 1 круг

7. Перес (Мексика, "Форс Индия") - 1 круг

8. Магнуссен (Дания, "Хаас") - 1 круг

9. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 1 круг

10. Алонсо (Испания, "Макларен") - 1 круг

11. Масса (Бразилия, "Уильямс") - 1 круг

12. Вандорн (Бельгия, "Макларен") - 1 круг

13. Гасли (Франция, "Торо Россо") - 1 круг

14. Верляйн (Германия, "Заубер") - 2 круга

15. Грожан (Франция, "Хаас") - 2 круга

Не финишировали: Сайнс (Испания, "Рено"), Эрикссон (Швеция, "Заубер"), Хартли (Новая Зеландия, "Торо Россо"), Хюлькинберг (Германия, "Рено"), Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл").

Личный зачет. 1. Хэмилтон - 333. 2. Феттель - 277. 3. Боттас - 262. 4. Риккьярдо - 192. 5. Райкконен - 192. 6. Ферстаппен - 148... 18. Верляйн, КВЯТ - оба 5...

Кубок конструкторов. 1. "Мерседес" - 595. 2. "Феррари" - 455. 3. "Ред Булл" - 340. 4. "Форс Индия" - 175. 5. "Уильямс" - 76. 6. "Торо Россо" - 59...

Феттель и Хэмилтон: столкновение на старте "Гран-при Мексики"

Трансляция "Гран-при Мексики"