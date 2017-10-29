Ферстаппен выиграл "Гран-при Мексики", Хэмилтон - чемпионат

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем "Гран-при Мексики". Второе место занял Валттери Боттас из "Мерседеса", тройку лучших на 18-м этапе "королевских гонок" занял гонщик "Феррари" Кими Райкконен.
Отметим, что еще один пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал недосягаем для представляющего "Феррари" Себастьяна Феттеля. Для британца этот чемпионский титул стал 4-м в карьере. Ранее он занимал первое место в 2008, 2014 и 2015 годах. По числу титулов он догнал Феттеля. Больше только у Хуана Мануэля Фанхио (5) и Михаэля Шумахера (7).
На старте гонки Ферстаппен, Феттель и Хэмилтон стали участниками инцидента, в результате которого голландец вышел в лидеры, а немец и британец были вынуждены заехать в боксы.
Чемпионат мира
18-й этап
"Гран-при Мексики"
1. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") - 1:36:26.550
2. Боттас (Финляндия, "Мерседес") - отставание 19,678
3. Райкконен (Финляндия, "Феррари") - 54,007
4. Феттель (Германия, "Феррари") - 1.10.078
5. Окон (Франция, "Форс Индия") - 1 круг
6. Стролл (Канада, "Уильямс") - 1 круг
7. Перес (Мексика, "Форс Индия") - 1 круг
8. Магнуссен (Дания, "Хаас") - 1 круг
9. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 1 круг
10. Алонсо (Испания, "Макларен") - 1 круг
11. Масса (Бразилия, "Уильямс") - 1 круг
12. Вандорн (Бельгия, "Макларен") - 1 круг
13. Гасли (Франция, "Торо Россо") - 1 круг
14. Верляйн (Германия, "Заубер") - 2 круга
15. Грожан (Франция, "Хаас") - 2 круга
Не финишировали: Сайнс (Испания, "Рено"), Эрикссон (Швеция, "Заубер"), Хартли (Новая Зеландия, "Торо Россо"), Хюлькинберг (Германия, "Рено"), Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл").
Личный зачет. 1. Хэмилтон - 333. 2. Феттель - 277. 3. Боттас - 262. 4. Риккьярдо - 192. 5. Райкконен - 192. 6. Ферстаппен - 148... 18. Верляйн, КВЯТ - оба 5...
Кубок конструкторов. 1. "Мерседес" - 595. 2. "Феррари" - 455. 3. "Ред Булл" - 340. 4. "Форс Индия" - 175. 5. "Уильямс" - 76. 6. "Торо Россо" - 59...
BREAKING: @Max33Verstappen wins the #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/Gl4BOrPEIF– Formula 1 (@F1) 29 октября 2017 г.
He’s done it! 🏆🏆🏆🏆– Formula 1 (@F1) 29 октября 2017 г.
Congratulations @LewisHamilton, FOUR-time world champion!#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/drd4GexvhD
Феттель и Хэмилтон: столкновение на старте "Гран-при Мексики"
Трансляция "Гран-при Мексики"
- Михаэль Шумахер
- Мерседес
- Льюис Хэмилтон
- Себастьян Феттель
- Феррари
- Кими Райкконен
- Ред Булл (Ф-1)
- Валттери Боттас
- Макс Ферстаппен
КолобокКолобков
Джерри. Без Тома.____Про победу Макса и так всё понятно. Иннка, а как же мне патриоты тут вешали на уши, что правила то есть правила ???????????Типа всех наказывают,если заслужили... Пусть все местные умники пересмотрят сначала повтор обгонка Макса Кими , а потом обгон тефтелькой творожка и повторят свою ересь про одинаковые правила.
00:09
Джерри. Без Тома.
Колобок, я в твоём посте соглашусь только с одним - победа Макса была очевидна.)))
00:05
fair
колобок посмотрим что Макс с Редбулоим возьмет!! А Феттель уже свое взял, и еще возьмет неважно с феррари или нет
00:05
lexblade558
Улыбаке сваливать бы этой зимой
00:03
КолобокКолобков
fair____**за чемпионство он боролся и еслти бы не команда** аха-ха ))))))Да ты больной ,реально!!!! КОМАНДА????????? Это команда что-ли расквасила болид в Сенгапуре??? Или сегодня команда бодалась с чернушкой и Максом и раздраконила спойлер???? Тефтелька сам загадил сезон. Ничего Скудерия с ним не возьмёт.
00:02
NicolasHomme
ТР смотрелась неплохо? Разве что в бинокль эту команду-какашку можно было разглядеть на фоне других :) Ну и Ванга из теста очередной прогноз слепила, удачи ей. Хэм лучший в этом сезоне, как и Мерседес.
00:01
fair
колобок иди в очко твой текст даже читать неохото, в равных условия макс сольет и феттелю и хэмильтону, феттелю в квале уже слил и не надо ни про каие кнопки говорить, кнопка колобок у тебя в очке, просто признай что Макс сейчас пилот номер 2 наряду с хемильтоном, но после феттеля
00:00
КолобокКолобков
Ой, и МАТЧ тв большой привет. Прерваться на рекламу во время шампаня- это нечто...
23:58 29 октября
fair
впереди РБ, позади Мерседеса. Ничего бы не изменилось.//////// может быть, но за чемпионство он боролся и еслти бы не команда мог бы стать чемпионом, а райконен отъездил весь сезон пассажиром
23:57 29 октября
zamzam85
Райконнен пенсионер освободи место! Боттас дно днищенское, это по прошлой гонке явно видно было да и по сезону без вопросов. Рика сливают, может в Торо Россо опустят в след году и будет как с Квятом примета работать))
23:56 29 октября
КолобокКолобков
Во-первых конечно рад за Макса, напомню просто то, что я написал вчера в адрес тефтельки - **Если-бы не волшебный режим насыщения маслом,слизанный у Мерсов, у тебя и не было -бы никаких шансов, клоун...В гонке Макс тебя сделает,как девочку...** И,честно говоря, радость от заслуженной победы Макса всё равно немного смазана. Целую неделю мне пытались доказать, что гонки-гонками, но правила равны для всех. ага..Стартовый замес хоть как-то ( с натяжкой ) можно признать гоночным эпизодом, но что тефтелину не наказали за обгон бедного творожка ??? Не протсо уехал полностью с трассы, но практически срезал поворот!!! И где же ваши "правила для всех одни " ???? И Макс был прав- судьи- идиоты. Мне противен Грожан, но за что ему дали штраф после борьбы с Алонсо??? Одним словом,не пишите мне больше про объективных судей, прошу... Макс молодец сегодня,но для меня это ожидаемая победа и после первого круга я уже знал, что всё будет легко. Видимо репетиция сезона 2018, думаю мы увидим много подобных побед в следующем сезоне. Отдельный привет всем злопыхателям ТР, -Хонда то смотрелась не так плохо. Ну и творожку тоже привет передам, он умудрился слить сезон даже лесорубу ((((Такого я не ожидал никак в марте...
23:56 29 октября
lexblade558
Что Вы к пальцу прицепились. Видит он что друг его слева проезжает, хоп руль влево, стояять :))))
23:55 29 октября
NicolasHomme
fair А если бы не Феттель? Где бы была феррари в этом году????????????? ====== впереди РБ, позади Мерседеса. Ничего бы не изменилось.
23:54 29 октября
fair
мало ли гонок Феттель вытащил для феррари в это году????
23:53 29 октября
fair
NicolasHommeЕсли бы не самовозка РБ, то где был бы феттель?////// А если бы не Феттель? Где бы была феррари в этом году?????????????
23:53 29 октября
RedMack2
Джерри. Без Тома. Квята больше некуда выгонять. Как дальше Масяня жить-то будет? _________________________В РБ ему больше не светит, остается переходить в Феррари к Веттелю)))) Мож тогда попрёт?)))))))))))))))
23:50 29 октября
NicolasHomme
fair Феттель лучший, только команда Феррари иногда тупит ===== да по феттелю видно, что натура его так и тащит протаранить или выбить с трассы соперника :) Если бы не самовозка РБ, то где был бы феттель?
23:49 29 октября
BookerUser
Джерри. Без Тома. Квята больше некуда выгонять. Как дальше Масяня жить-то будет? 23:46 _______________________________ Будет конечно, папашка-то не бросит!!! )
23:48 29 октября
fair
Ну Максик в следующем году не выиграет ни одной гонки и отправится в Рено
23:47 29 октября
Джерри. Без Тома.
Квята больше некуда выгонять. Как дальше Масяня жить-то будет?
23:46 29 октября
shpasic
без Квята-то, конечно, легко выигрывать))
23:41 29 октября
RedMack2
Хэма с четвёртым титулом! Веттель уродец, вот где вся его гнилая сущность и вылезла... Алонсо просто олень - ни себе, ни людям. Ну и колобка поздравлю - последняя победа Максика за рулем РБ. Квята больше нет - примета не сработает.
23:41 29 октября
fair
угораю с хемильтона,))) человек впервые узнал что такое синие флаги, Молодец Феттель, уделал чемпиона, оставшись с ним в конце пиллетона, старался прорываться, а чемптон только ныл, псевдочемпион Макс опять воспользовался падением Квята и выиграл, вот интересно как в следующем году будет выигрывать Макс, если Квяту ниже уже падать некуда)))) И да Феттель уделал в гонке чемпиона при всех равных, а в квалификации уделал псевдочемпиона Макса при всех равных, тот егерепенился два сегмента, но Феттель в третьем показал краснощекому свое место)))) отсюда вывод Феттель всем все доказал, в квалах ему нет равных, в гонках тоже нет равных, в прорывах только Макс не хуже Феттеля, отсюда вывод, Феттель лучший, только команда Феррари иногда тупит
23:41 29 октября