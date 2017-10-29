Феттель и Хэмилтон: столкновение на старте "Гран-при Мексики"

На старте "Гран-при Мексики" произошел инцидент с участием претендентов на титул, лидера сезона Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" и его преследователя Себастьяна Феттеля из "Феррари".

Феттель начал гонку с поул-позишн, после чего его активно атаковал занявший второе месте на стартовой решетке пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. В один из моментов между болидами произошел боковой контакт, следом "Феррари" передим антикрылом задел заднее колесо "Ред Булла".

Начавший гонку с третьей позиции Хэмилтон пытался извлечь преимущество из борьбы конкурентов – однако, когда британец стремился пройти Феттеля, "Феррари" носом воткнулся в заднее колесо "Мерседеса". В результате у машины британца прокололось колесо.

Феттель и Хэмилтон были вынуждены заехать в боксы. Первому на болиде заменили переднее антикрыло, а второму – поменяли резину. Борьбу в гонке оба были вынуждены начать из хвоста пелотона.

Напомним, после "Гран-при США" отрыв Хэмилтона от Феттеля вырос до 66 очков. Для оформления чемпионства пилоту "Мерседеса" требуется финишировать в пятерке вне зависимости от результата конкурента.

Трансляция "Гран-при Мексики"