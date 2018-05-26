14:24 | Формула-1

Ферстаппен разбил машину во время практики "Гран-при" Монако, Сироткин - десятый

7

Пилот "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо показал лучшее время на второй тренировке "Гран-при Монако". Его партнер по команде голландец Макс Ферстаппен показал второе время. Первое и второе место разделила всего одна тысячная секунды.

Тройку лидеров замкнул немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель.

Ферстаппен при этом разбил машину за несколько минут до конца сессии, из-за чего заезд был остановлен.

Россиянин Сергей Сироткин ("Уильямс") показал 10-й результат, его напарник Лэнс Стролл остался 16-м.

7
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Женек10

Если бы у колобка были яйца заходить в новости про очередную разбитую машину розовощекого героя, он бы написал, что " мой кумир максимка разбил машину лишь от желания быстрее стать 10-тикратным чемпион галактики.... а ура - патриоты пусть радуются 10 месту сиротки". Ведь он явно не смог бы не упомянуть русского пилота

15:28

TihoMimoEdu

МакФерсу уже можно модельки разбитых им болидов коллекционировать. Ау, предприниматели! Дарю идею. Колобки сметать будут с прилавков, озолотитесь. :))

15:05

Radej

Это конечно практика, но мало что так может скрасить субботний рабочий день как очередная разбитая машина будущего розовощекого. С нетерпением жду квалификации, хочется посмотреть сохранит ли Сироткин свой темп. И если так - может не все так без надежно? Это я не про машину, это про пилота.

15:05

stormtrooper501

Инересно послушать начальника хлебобулочного цеха)

14:56

бронепоезд

Какой быстрый голландский олень,но неуклюжий.

14:47

жек

Это только начало! Завтра посмеёмся)

14:39

george64

Стабильность - признак мастерства, че. Хотя Попов предупреждал: до квалификации два часа, аккуратней, товарищи гонщики, не раздраконьте свои машины.

14:34

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!