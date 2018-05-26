Ферстаппен разбил машину во время практики "Гран-при" Монако, Сироткин - десятый

Пилот "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо показал лучшее время на второй тренировке "Гран-при Монако". Его партнер по команде голландец Макс Ферстаппен показал второе время. Первое и второе место разделила всего одна тысячная секунды.

Тройку лидеров замкнул немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель.

Ферстаппен при этом разбил машину за несколько минут до конца сессии, из-за чего заезд был остановлен.

Россиянин Сергей Сироткин ("Уильямс") показал 10-й результат, его напарник Лэнс Стролл остался 16-м.