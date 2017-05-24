Фернандо Алонсо: "Постараюсь найти машину, с которой можно будет побеждать"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо отметил, что готов покинуть команду, если на следующий год не будет сделана конкурентоспособная машина. Испанец подчеркнул, что хочет бороться за победы.

– Я посмотрю, как все сложится, – цитирует F1i Алонсо. – Оценю, какой лучший вариант у меня будет. Как уже говорил, мне нравится "Формула-1", я хочу побеждать в этом виде спорта. Мой контракт с "Маклареном" истекает в этом году. Поэтому я сам волен выбирать дальнейшие шаги. Постараюсь найти машину, с которой можно будет побеждать. Это главный приоритет. Если не получится, посмотрю, что можно сделать. Но надеюсь, варианты будут.