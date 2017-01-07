Фернандо Алонсо: "Формула-1" сегодня такая же скучная, как и во времена Сенны и Проста"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо заявил, что падающая популярность "Формулы-1" – следствие отсутствия борьбы. По мнению испанцев, текущая ситуация является идентичной той, которая царила в гонках с середины 80-х.

– Во времена Сенны и Проста "Формула-1" была очень скучной, – цитирует AS Алонсо. – Если вы взгляните на гонки середины 80-х и начала 90-х, то уснете достаточно быстро, потому что за победу сражались только два пилота "Макларена". Шедший на четвертом месте гонщик отставал от лидеров на круг, а отрыв между другими болидами составлял по 25 секунд. Ввиду ненадежности болидов до финиша доезжали от силы 10 машин. Сегодня телевизионные рейтинги "Королевских гонок" падают, потому что "Формула-1" сегодня такая же скучная, как и тогда.