Фелипе Масса: "Уильямс" занимает важное место в моем сердце"

Пилот "Уильямса" Фелипе Масса подчеркнул, что хотел бы остаться в команде в 2017 году. По словам Массы, слухи о возможно переходе в состав британского коллектива Дженсона Баттона и Серхио Переса не стали для него новостью.

- Мне нравится работать в "Уильямсе" – это хорошая команда, - приводит F1News слова Массы. - Она занимает важное место в моем сердце, и так будет всегда, поэтому мне кажется, что нам надо чуть больше времени, чтобы определиться с 2017-м. Конечно, я веду переговоры и с другими командами, и с собой! Возможно, скоро я найду правильный ответ! Возможный переход в "Уильямс" Баттона или Переса? На самом деле, для меня это не новость. Любая команда постоянно ищет лучших, или тех, кого она считает лучшим при определенных обстоятельствах. Дженсон – отличный гонщик, а Серхио доказал, что стал великолепным пилотом. Пожалуй, так бывает всегда, когда команде надо найти гонщика на свободное место. В этом нет ничего нового для "Формулы-1".