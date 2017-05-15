Фелипе Масса: "Строллу будет очень непросто в Монако"

Гонщик "Уильямса" Фелипе Масса подчеркнул, что его партнеру по команде Лэнсу Строллу будет непросто на предстоящем "Гран-при Монако". Он также отметил, что трасса в Монте-Карло является самой проблемной в "Формуле-1".

– Трасса в Монако, полагаю, является самой требовательной в "Формуле-1", – цитирует newsonf1 Масса. – Даже у опытных гонщиков возникают там проблемы. Стены там совсем близко к трассе. К тому же болиды в этом году стали еще шире, а улицы Монте-Карло, как и прежде, остались очень узкими. Так что Лэнсу в Монако будет непросто, с этой гонкой ничто не сравнится.

Как и для многих других, в свое время для меня первый "Гран-при Монако" обернулся катастрофой. Я постоянно пытался избегать контактов с болидами соперников и стенами, но гонка для меня закончилась внезапно. Даже пример Макса Ферстаппена является одним из многих. Многие гонщики в итоге врезались в стену, пытаясь выжать из болида слишком многое. Ошибки бывают даже у ветеранов.

Напомним, что "Гран-при Монако" пройдет с 24 по 28 мая.