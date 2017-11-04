15:37 | Формула-1

Фелипе Масса объявил о завершении карьеры

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Бразильский пилот "Уильямс" Фелипе Масса завершит карьеру в "Формуле-1" по окончании сезона. 36-летний гонщик хотел закончить с гонками еще после завершения предыдущего сезона, однако команда попросила его остаться, так как финн Валттери Боттас ушел в "Мерседес". Ранее бразилец отмечал, что в будущем может перейти в "Формулу-Е".

- Гонки в этом сезоне станут последними в "Формуле-1", - написал Масса в Инстаграме. - Хочу поблагодарить всех за это время. Надеюсь, что вы будете поддерживать меня и дальше.

 

Valeu galera pelo carinho ! Continuem na torcida. Grande beijo 😉

Публикация от Felipe Massa (@massafelipe19) Ноя 4 2017 в 4:56 PDT

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КОММЕНТАРИИ (2)
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КолобокКолобков

Санта-Филипе0, второй сезон. Запасаемся поп-корном.

16:27

george64

Шо? Опять!!?

16:20