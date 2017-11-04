Фелипе Масса объявил о завершении карьеры

Бразильский пилот "Уильямс" Фелипе Масса завершит карьеру в "Формуле-1" по окончании сезона. 36-летний гонщик хотел закончить с гонками еще после завершения предыдущего сезона, однако команда попросила его остаться, так как финн Валттери Боттас ушел в "Мерседес". Ранее бразилец отмечал, что в будущем может перейти в "Формулу-Е".

- Гонки в этом сезоне станут последними в "Формуле-1", - написал Масса в Инстаграме. - Хочу поблагодарить всех за это время. Надеюсь, что вы будете поддерживать меня и дальше.