21:41 | Формула-1

Эстебан Окон: "О чем говорить с Райкконеном? Он же не разговаривает!"

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Пилот "Форс Индии"  Эстебан Окон обвинил гонщика "Феррари"  Кими Райкконена в аварии, случившейся на старте гонки "Гран-при Азербайджана". Француз сошел с дистанции после столкновения с финном.

– Я отлично начал гонку, здорово прорвался во втором повороте, – цитирует F1i Окона. – Я оказался перед Райкконеном. Я был перед ним и не знаю, что он там сделал. Возможно, он отпустил тормоза, поэтому влетел в меня и выбил. Мы упустили прекрасную возможность после отличного старта.

Поговорить с Кими? О чем? Он же не разговаривает! Он явно ощущает себя не в своей тарелке. Вчера он ошибся, сегодня еще раз ошибся.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Ale}{andro

Окон виноват. Чего мажется, все все видели.

22:26

andy333

"Поговорить с Кими? О чем? Он же не разговаривает!" Ахаха:))

22:04

КолобокКолобков

Странно,что этот эпизод даже не рассмотрели. Про Макса с кенгуру столько написали, а тут- тишина.

21:49

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