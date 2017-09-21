Эрик Булье: "Рад, что "Хонда" остается в "Формуле-1"

Гоночный директор "Макларена" Эрик Булье выразил сожаление по поводу того, что не удалось добиться успеха в партнерстве с "Хондой". Стороны решили разорвать соглашение со следующего сезона, а новым поставщиком двигателей для "Макларена" станет "Рено".

– Это была настоящая катастрофа для нас, – цитирует AFP Булье. – Мы должны думать о долгосрочной перспективе. Уверен, что в течение пяти лет вернемся на свои законные позиции. Это вернет к нам доверие и спонсоров. Все могло сложиться иначе, если бы с самого начала были приняты другие решения. Но сейчас легко говорить. Все пошло не по плану. К счастью, мы расстались мирно. Я рад, что "Хонда" остается в "Формуле-1". Жаль, что не получилось у нее с нами. Критическим моментом были тесты в Барселоне. Мы поняли тогда, что цели на сезон не будут достигнуты, поэтому решили искать замену.