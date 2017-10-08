Джолион Палмер: "Хотелось закончить начатое с "Рено"

Пилот "Рено" Джолион Палмер объяснил, почему покидает команду до окончания сезона. Уже с "Гран-при США" британца заменит Карлос Сайнс.

– Сайнс подписал контракт на следующий год, но в "Рено" хотели видеть его уже в этом сезоне, – цитирует Sky Sports Палмера. – После гонки в Японии есть перерыв в две недели. Это самое время пойти на такой шаг. Жаль, что не закончил сезон, но уважаю решение. Желаю "Рено" всего наилучшего. Мы идем разными путями, я буду работать над чем-то другим. Было грустно осознавать, что в Остине я не буду с "Рено". Хотелось закончить начатое.