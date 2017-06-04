Даты проведения "Гран-при России" определят в декабре

Советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин сообщил, что даты проведения "Гран-при России" будут определены в декабре нынешнего года - на заседании совета по спорту Международной автомобильной федерации (FIA).

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак ранее заявил, что российская сторона обратилась к организаторам "Формулы-1" с просьбой перенести "Гран-при России", проводимый в Сочи, в 2018 году на осень.

- Календарь проведения этапов "Формулы-1" на следующий год обычно утверждается в декабре, - цитирует "Р-Спорт" Ермилина. - Это происходит на совете по спорту FIA, который, как правило, проходит в первой половине декабря и приурочен к процедуре награждения чемпионов FIA. Процедура формирования календаря проходит с учетом интересов всех организаторов этапов "Формулы-1". Это обычная ситуация, так будет и в случае с Сочи.

Чемпионат мира по футболу, проводимый в России - это ключевое событие и в следующем году будет самым важным спортивным соревнованием. А "Формула-1" - это очень популярное, но уже не такое знаковое для нас событие, ведь в следующем году она пройдет в пятый раз.

Идеальные условия для проведения автогонок в Сочи - чтобы не было ни жарко, ни холодно, не было ветра, дождя, снега, урагана и наводнения.