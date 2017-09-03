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17:41 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "В Сингапуре болид "Торо Россо" будет быстрым"


Пилот "Торо Россо" Даниил Квят после "Гран-при Италии" отметил, что на трассе было несколько классных сражений. Россиянин стартовал в минувшей гонке с 10-го места, а финишировал 12-м.

– "Гран-при Италии" финишировал! – написал на своей странице в Твиттере Квят. – Было несколько классных сражений на трассе, и теперь мы с нетерпением ждем Сингапур, где машина должна быть быстра.

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