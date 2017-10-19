Даниил Квят: "В этом сезоне были мои ошибки – много моих ошибок"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят перед "Гран-при США" подчеркнул, что не видит никаких проблем со своей формой в текущем сезоне. Россиянин пропустил два предыдущих этапах, его заменили на Пьера Гасли. На счету Квята 4 балла в личном зачете – это худший результат среди тех гонщиков, которые набирали очки в этом сезоне.

– Было много всего, были взлеты и падения, также были мои ошибки – много моих ошибок, конечно же, – приводит Motorsport слова Квята. – Да, такой сезон – это не то, о чем ты мечтаешь. Однако порой в середине пелотона сложно быть стабильным. Возможности набрать важные очки были упущены по тем или иными причинам, что не доставило удовольствия.

Да, были ошибки с моей стороны, которые родились из кое-чего еще. В любом случае, это надо признать. Я уверен, что моя скорость никуда не делась. Так что с правильным подходом, собрав все воедино… я не вижу никаких проблем со своей формой. Но это правда – на бумаге этот сезон не выглядит хорошим.

– Будет ли уик-энд в Остине самым главным в вашей карьере?

– Нет. Я не смотрю на это так. Не то, чтобы у меня есть шанс всех обогнать на круг и выиграть гонку… Все, что я могу сделать – это, воспользовавшись всеми своими знаниями, попытаться сделать работу настолько хорошо, насколько возможно.

Какой результат возможен? Без понятия. По четвергам всегда идут такие дискуссии, но если честно, я не знаю. Если ты хорошо справляешься с работой, ты можешь бороться за очки. Если нет – ты за пределами (десятки). Это лучший ответ, который я могу дать.

– Есть ли у вас запасные планы на будущее?

– У меня есть несколько идей, о которых я пока не хочу говорить. Есть множество вещей, которыми можно заняться. Это не будет конец. Это не будет провал или что-то подобное. Но пока я все еще здесь. И пока ты в этом мире, ты продолжаешь бороться. Если вы хотите знать, есть ли у меня план "B" или план "C" – да, они есть. Я думаю, их всегда полезно иметь.

Безусловно, у меня нет недостатка в мотивации. Повторюсь, сейчас я не хочу думать о будущем слишком много. Я просто хочу провести этот уик-энд. В команде произошли некоторые изменения, у меня полно мотивации, чтобы провести уик-энд хорошо, и я думаю, это интересный вызов. Я постараюсь использовать эту возможность по максимуму. Я смотрю на это так.

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