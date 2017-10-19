Даниил Квят: "Мне нужны определенные объяснения от "Ред Булла"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят перед "Гран-при США" высказал мнение, что он заслуживает получить объяснения от "Ред Булла" по поводу своей замены на Пьера Гасли. Француз занял место россиянина в команде на двух предыдущих этапах.

– Как я отнесся к решению "Ред Булла" заменить себя на Гасли? В определенной степени это была новость из ниоткуда, – приводит Motorsport слова Квята. – Но что случилось – то случилось. Мы поговорим с "Ред Буллом" за закрытыми дверями и решим, что будем делать дальше. Конечно, мне нужны определенные объяснения. Относительно будущих шагов, относительно того, чего они ждут от меня и тому подобных вещей. Это было бы здорово. В остальном я просто приехал сюда, чтобы фокусироваться на гонке и провести ее наилучшим образом.

Я просто делаю свою работу. У меня есть контракт с "Ред Буллом", насколько я понимаю, на следующие два года, и пока он действует, я должен работать настолько хорошо, насколько могу. Если представятся другие возможности или возникнут другие обстоятельства, мы обсудим это вместе. Это лучший способ двигаться дальше.

Помимо этого мне сложно сказать что-то еще. Я приехал сюда, чтобы насладиться уик-эндом, насладиться хорошей возможностью начать что-то заново, со свежим восприятием, и попытаться извлечь максимум из нашей скорости. Пара последних гонок была сложной для команды. Я думаю, мы постараемся сейчас вернуться на более высокие позиции.

– Какой была ваша собственная реакция на отстранение?

– Я не думаю, что мог быть доволен. Но через день… Вообще, я не думаю, что все было так уж плохо. Если принять во внимание, как прошли эти гонки для команды, я мало что пропустил. Но ты всегда хочешь гоняться. Как я и сказал, мы обсудим эти вещи за закрытыми дверями. Мы решим, какими будут следующие шаги. И да… Я думаю, что заслуживаю получить объяснения.

Я не хочу обсуждать сейчас, честно со мной поступили или нет. Разговоры об этом не помогут мне сфокусироваться на уик-энде. А это единственное, что действительно важно. Я хочу оставить в стороне все эти мысли по поводу того, справедливо это было или нет. У меня есть работа здесь, у меня есть машина. У меня есть множество новых мотивирующих и стимулирующих факторов, и я хочу сделать все от меня зависящее, чтобы выжать максимум из ситуации. Потому что у нас всегда был хороший потенциал, который мы не могли использовать в полной мере. И я хочу это исправить.

Если ты гонщик, ты хочешь продолжать гоняться. Но я всегда стараюсь найти позитивные стороны. Сейчас я вернулся с новым восприятием всего, с новыми силами, чтобы постараться это использовать себе на пользу в течение предстоящего уик-энда. Я думаю, это лучшее, что можно сделать. Смотреть только на негативные стороны бессмысленно.

Даниил Квят: "В этом сезоне были мои ошибки – много моих ошибок"