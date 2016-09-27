Даниэль Риккьярдо: "Мне приходится учиться у Ферстаппена"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо признался, что многое почерпнул у своего напарника Макса Ферстаппена. Австралиец заявил, что старался всегда узнать что-то новое от своих напарников в "Формуле-1".

– Макс и Себастьян Феттель были моими напарниками абсолютно в разные периоды своей карьеры, – цитирует Autosport Риккьярдо. – Но я все равно старался учиться у каждого из них. Было здорово наблюдать за тем, как Себ взаимодействует с командой. Это правда круто.

А сейчас пришел Макс, совсем юный и полный энергии. Он знает много новых техник пилотирования, которые, скажем так, сейчас популярны среди подростков. Чем больше у меня напарников, тем лучше. Мне кажется, благодаря этому можно стать сильнее. Максу уделяют много внимания, ведь он самый молодой гонщик "Формулы-1", и, к тому же, победитель "Гран-при". Меня тоже часто о нем спрашивают. Но это не помеха.

Сильное внимание может, конечно, оказывать на него давление, но что касается меня, то я продолжаю выполнять свою работу. Я знаю, что он очень талантливый. Если мне удастся одержать верх над ним, то будет примерно то же, что и с Себом. Их гоночное мастерство ценится очень высоко. Так что мне только на пользу, если я смогу одолеть их.