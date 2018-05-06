Боттас получил престижную премию в мире автоспорта

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас по итогам 2017 года стал лауреатом престижной премии имени Лоренцо Бандини, которая вручается за достижения в мире автоспорта. Прошлый сезон финский гонщик закончил на третьем месте в личном зачете. В гонках Боттас трижды поднимался на первую ступень пьедестала, шесть раз становился вторым и четыре раза был пятым.

– Это большая честь, – приводит официальный сайт "Мерседеса" слова Боттаса. – Я видел список гонщиков, удостоенных приза Бандини в прошлом. В нем есть несколько действительно громких имен – только подумайте, сколько чемпионатов выиграли эти люди, вместе взятые! Поэтому я горжусь, что теперь этим призом наградили и меня. В предыдущем сезоне у меня было несколько хороших гонок, и приятно, что те мои успехи получили признание.

В разные годы премия имени Лоренцо Бандини вручалась таким гонщикам, как: Михаэль Шумахер, Жак Вильнев, Себастьян Феттель.

Лоренцо Бандини участвовал в "Формуле-1" с 1961 по 1967 год и большую часть карьеры выступал за "Феррари". В 1967 году во время гонки Бандини попал в аварию и через три дня скончался от полученных ожогов.