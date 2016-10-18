Боб Фернли: "В "Форс Индии" шокированы решением Хюлькенберга перейти в "Рено"

Технический директор "Форс Индии" Боб Фернли шокирован решением пилота команды Нико Хюлькенберга перейти в следующем сезоне в "Рено". Руководитель команды Виджей Малья решил не держать немецкого гонщика, контракт которого был подписан вплоть до конца 2017 года.

– Застал ли Нико нас врасплох? Да, безусловно, – цитирует Autosport Фернли. – Мы этого даже не предполагали, вот почему нужно было ждать ответа от Виджея. Но мы решили этот вопрос довольно профессионально и максимально быстро, учитывая, что в прошлый уик-энд еще ничего не было известно. Сейчас мы хотим немного прийти в норму, потому что связь Нико с "Рено" нас шокировала, если не сказать больше.