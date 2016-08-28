Алонсо снова сменили двигатель

На машине Фернандо Алонсо в третий раз по ходу уик-энда заменят двигатель, сообщает F1News. По информации источника, справиться с проблемами, которые возникли у испанца в квалификации не удалось, поэтому было принято решение заменить силовую установку. После очередной внеплановой замены двигателя, Алонсо будет оштрафован на 60 позиций на старте завтрашней гонки, хотя, фактически, он не потереряет ни одной - по итогам кевалификации Алонсо не показал результата и стартует с последнего места. Примечательно, что теперь испанцу придется стартовать ниже Льюиса Хэмилтона - британец оштрафован только на 55 позиций.