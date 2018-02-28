Все запланированные турниры в России должны состояться, несмотря на то что ВАДА пока не признало РУСАДА

Менеджер ВАДА по связям с общественностью Мэгги Дюранд заявила, что все спортивные соревнования, которые запланированы на территории России, должны состояться. В частности это касается чемпионата мира по футболу, информирует "Р-Спорт".

По ее словам, все соревнования, право на проведение которых уже было доверено России, в том числе чемпионат мира по футболу 2018 года, могут быть проведены в РФ, несмотря на то что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) пока не признано соответствующим кодексу WADA. Изменения, внесенные в кодекс, касаются только предстоящих соревнований, заявки на проведение которых будут рассматриваться в дальнейшем.