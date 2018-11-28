16:13 | Футбол — Чемпионат мира

Вице-президент "Шахтера" предложил провести чемпионат мира в Белоруссии, Польше и Украине

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 Вице-президент донецкого "Шахтера" Борис Колесников выдвинул идею провести чемпионат мира по футболу в трех странах - Украине, Белоруссии и Польше.

 - Например, как было во Львове. До Евро-2012 это был неплохой город. Но таких городов и в Западной Европе очень много. А такое событие как Евро-2012, принесло Львову мировую славу, - цитирует Колесникова "Индустриалка". - Если уже говорить о подобной инициативе, а войн  бесконечных не бывает, то можно провести чемпионат мира по футболу в трех странах – Украина, Белоруссия, Польша. Включить сюда Одессу и Запорожье, тех, кто не смог принять участие в Евро-2012. Это в разы поднимет популярность Запорожья.

 Напомним, чемпионат Европы-2012 прошел в Польше и Украине.

Все об украинском футболе - здесь.

 

Дополнительная информация

http://iz.com.ua/zaporoje/izvestnyiy-politik-predlozhil-zaporozhe-kak-odin-iz-gorodov-dlya-provedeniya-chempionata-mira-po-futbolu

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