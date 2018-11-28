Вице-президент "Шахтера" предложил провести чемпионат мира в Белоруссии, Польше и Украине

Вице-президент донецкого "Шахтера" Борис Колесников выдвинул идею провести чемпионат мира по футболу в трех странах - Украине, Белоруссии и Польше.

- Например, как было во Львове. До Евро-2012 это был неплохой город. Но таких городов и в Западной Европе очень много. А такое событие как Евро-2012, принесло Львову мировую славу, - цитирует Колесникова "Индустриалка". - Если уже говорить о подобной инициативе, а войн бесконечных не бывает, то можно провести чемпионат мира по футболу в трех странах – Украина, Белоруссия, Польша. Включить сюда Одессу и Запорожье, тех, кто не смог принять участие в Евро-2012. Это в разы поднимет популярность Запорожья.

Напомним, чемпионат Европы-2012 прошел в Польше и Украине.

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