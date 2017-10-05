США, Канада и Мексика выбрали 32 города для заявки на чемпионат мира-2026

США, Канада и Мексика, подающие совместную заявку на матчи чемпионата мира по футболу-2026, определились со списком городов на турнир, сообщает Reuters. Отметим, что в списке 25 городов представляют США, четыре – Канаду и три – Мексику. Изначально в заявке был указан 41 город, но комитет принял решение сократить список после изучения инфраструктуры.

Список городов совместной заявки США, Канады и Мексики:

США: Атланта, Майами, Балтимор, Миннеаполис, Бостон, Нэшвилл, Шарлотт, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Цинциннати, Орландо, Чикаго, Филадельфия, Даллас, Финикс, Денвер, Солт-Лейк-Сити, Детройт, Хьюстон, Сиэтл, Канзас-Сити, Тампа, Лас-Вегас, Вашингтон, Лос-Анджелес;

Канада: Эдмонтон, Монреаль, Торонто, Ванкувер;

Мексика: Гвадалахара, Мехико, Монтеррей.