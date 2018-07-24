19:03 | Футбол — Чемпионат мира

Шамиль Газизов: "Включение Черчесова в номинанты на звание тренера года заслуженно"


Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов согласен с решением ФИФА внести главного тренера сборной России Станислава Черчесова в число претендентов на звание тренера года. Под его руководством Россия дошла до 1/4 финала чемпионата мира-2018. Голосование на сайте ФИФА будет открыто до 10 августа. Церемония вручения наград состоится 24 сентября в Лондоне.

- Станислав Саламович как тренер сборной России по футболу показал очень достойный результат на чемпионате мира, - цитирует ТАСС Газизова. - Он внес очень большой вклад в успех нашей национальной команды. Поэтому включение в номинанты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА абсолютно заслуженно.

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5399694

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Материалы сюжета: Черчесов и еще 10 претендентов на звание тренера года ФИФА