Шамиль Газизов: "Включение Черчесова в номинанты на звание тренера года заслуженно"

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов согласен с решением ФИФА внести главного тренера сборной России Станислава Черчесова в число претендентов на звание тренера года. Под его руководством Россия дошла до 1/4 финала чемпионата мира-2018. Голосование на сайте ФИФА будет открыто до 10 августа. Церемония вручения наград состоится 24 сентября в Лондоне.

- Станислав Саламович как тренер сборной России по футболу показал очень достойный результат на чемпионате мира, - цитирует ТАСС Газизова. - Он внес очень большой вклад в успех нашей национальной команды. Поэтому включение в номинанты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА абсолютно заслуженно.