Златко Далич: "Модрич и Ракитич - лучший дуэт центральных хавбеков в мире"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич на пресс-конференции в Москве рассказал о планах подготовки к полуфиналу чемпионата мира против Англии, передает из Лужников корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

- Сборная Англии является сложным противником, которого мы уважаем, но не боимся, - сказал Далич. - В этой команде выступает много молодых игроков, например, потрясающе быстрый Рахим Стерлинг.

Иван Ракитич сейчас показывает лучший футбол в своей карьере. Он провел шикарный сезон за "Барселону", а теперь вместе с Модричем потрясающе играет за сборную. Считаю этот дуэт полузащитников лучшим в мире. В Испании они являются соперниками, но на чемпионате мира ими движет одна общая цель.

В двух последних матчах мы доводили дело до серии пенальти и потратили очень много сил. Это является проблемой, но мы сделаем все, чтобы футболисты успели восстановиться. Победы помогают нам черпать новую энергию.

Наверное, мало кто ожидал увидеть Хорватию в полуфинале, но мы оказались здесь. Против нас все играли жестко и от обороны. Исландия, Дания, Россия... Полуфиналисты играют в другой футбол. И мы знаем, как им противостоять.

Сборная Хорватии встретится с Англией в полуфинале чемпионата мира (11 июля, "Лужники").

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