Жозе Моуринью: "Думаю, французы празднуют, что Хорватия опять играла овертайм"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал невероятным достижением выход сборной Хорватии в финал чемпионата мира. В 1/2 финала команда Златко Далича обыграла Англию (2:1 – доп. время).

– Я считаю, что это невероятное достижение. У них не самая сильная футбольная лига. Подавляющее большинство игроков выступают за пределами родного первенства, – цитирует RT Моуринью. – То же самое, кстати, можно сказать и обо мне. Когда ты работаешь за рубежом, начинаешь иначе относиться к своей стране. Это потрясающе, что они дошли до финала.

– Наверняка вся Англия будет в трауре после поражения?

– Сегодня у англичан есть все основания плакать, но также есть и весомый повод для оптимизма. Их сборная солидно прибавила в сравнении с предыдущими турнирами. У них молодая команда. Большинство игроков выступят на предстоящем чемпионате мира в Катаре. Вероятно, Янг и Варди из-за возраста не попадут на чемпионат мира 2022 года, но у остальных есть все шансы.

– Стоит ли Федерации футбола Англии продолжить сотрудничество с Гаретом Саутгейтом?

– Безусловно. Если бы я был на их месте, то оставил бы Саутгейта у руля команды до следующего первенства планеты. Сборная Англии имеет все основания вернуться домой с высоко поднятой головой. Возможно, они не дали своей стране повод для торжества, но заслужили, чтобы ими гордились.

– Чего вы ждете от финала чемпионата мира по футболу, в котором встретятся Франция и Хорватия?

– Думаю, сейчас трехцветные выпивают в баре или у себя в номерах. Они празднуют тот факт, что матч между Хорватией и Англией завершился в овертайме. Им уже выпали дополнительные сутки отдыха, что я считаю несправедливым. На мой взгляд, обе команды должны проводить свои полуфинальные встречи в один день. В финале у сборных должны быть равные возможности. Кроме того, "шашечные" провели на турнире на полтора часа больше своих будущих противников. Это невероятно. Но пока шансы на стороне французов. Они фавориты.

Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия пройдет 15 июля (Москва, Лужники, 18.00).

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