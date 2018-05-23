Жена Икарди: "Непопадание Мауро на чемпионат мира – несправедливость"

Жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что считает несправедливостью отсутствие ее мужа в заявке сборной Аргентины на чемпионат мира-2018 в России. Она полагает, что 25-летний аргентинец мог бы усилить национальную команду.

– У него есть все для того, чтобы быть в национальной команде: возраст и исполнительское мастерство, – цитирует Calciomercato Нару. – Мы до последней минуты сохраняли надежду на вызов в сборную. Сегодня все, что происходит с ним, является несправедливостью, ведь он заслуживает того, чтобы находиться в сборной.

В текущем сезоне Икарди принял участие в 34 матчах чемпионата Италии, забив 29 мячей.

Сборная Аргентины на предстоящем чемпионате мира сыграет с командами Хорватии, Исландии и Нигерии в рамках группового этапа.

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей