Зеппельт анонсировал новый фильм о допинге

В преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Мексики немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный допинговыми расследованиями, анонсировал новую серию фильма о примении запрещенных препапаратов в бразильском футболе.

- 1 июля в 23.50 по местному времени (Германия) за день до матча чемпионата мира между сборными Бразилии – Мексики – новый эпизод серии ARD "Допинг. Совершенно секретно", - написал Зеппельт в Твиттере. - Под названием "12-й игрок Бразилии". Широко распространенная культура мошенничества в стране с наибольшим количеством допинг-случаев в футболе в мире.

Напомним, в июне 2017 года ARD уже показывал одну из серий фильма о допинге, в котором Зеппельт вместе с коллегами проводит расследование и пытается выявить случаи применения допинга в бразильском футболе. Зеппельт нашел в Бразилии врача Жулио Алвеса, который якобы давал запрещенные препараты Роберто Карлосу.



Бразилия - Мексика: чемпионат мира по футболу, 2 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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