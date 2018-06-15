Юрий Ковтун: "Пустые места на матче Египет – Уругвай? Вопрос к ФИФА"

Бывший защитник "Спартака", "Динамо" и нашей национальной команды Юрий Ковтун – о встрече Египта и Уругвая (0:1) в группе А на чемпионате мира. Эти команды являются соперниками сборной России.

- России надо набирать обороты, играть в свою силу и делать результат, - говорит Ковтун. - Не думаю, что последуют кардинальные изменения в следующем матче у египтян, разве что Салах появится в составе. Какие-то моменты он может решить в одиночку. Но по той игре, что показал Египет против Уругвая, не видно, как африканцы могут поставить наших в тупик. Все только в ногах и головах российских футболистов.

- Уругвай в атаке впечатлил?

- Может быть, пока есть какая-то скованность или волнение - все-таки первый матч на турнире. Уругвайцы игроки очень высококвалифицированные и способны в любой момент добавить. Мы увидели, что есть у этой сборной не только сильные стороны, но и слабые. Хотя давайте не будем забегать вперед – следующий у нас Египет.

- Проплешины на трибунах в Екатеринбурге изумили?

- Это бросается сразу в глаза, невозможно не заметить. Вопрос к организаторам, ФИФА - с чем подобное связано. Понятно, что люди, которые хотят прийти на стадион смотрят в свой кошелек – возможно, цены кусаются. Немного некрасиво получается. Надеюсь, что в других городах такого не будет. (Арман МКРТЧЯН)