Якуб Блащиковски: "Матч с Сенегалом может стать для меня сотым, но личные достижения мне не важны"

Полузащитник сборной Польши Якуб Блащиковски готов пропустить матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Сенегала, если это пойдет на пользу его команде. Блащиковски провел на данный момент 99 игр в составе национальной команды, игра с сенегальцами может стать для него сотой.

- Каждый матч за национальную команду - это честь для меня, завтрашняя игра не станет исключением, - цитирует ТАСС Блащиковски. - Да, если завтра я выйду на поле, то этот матч станет для меня 100-м за сборную, но личные достижения здесь не важны, самое главное - это командный дух. Не знаю, попаду ли в основной состав на матч против сенегальцев, это решит тренер, и я приму его решение с уважением. Самое главное - благо команды, мы сделаем все возможное, чтобы победить команду Сенегала.

Польша - Сенегал: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское) //

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