Впервые с 1974 года Аргентина не смогла выиграть хотя бы один из двух первых матчей

Сборная Аргентины уступила Хорватии (0:3) в матче чемпионата мира и впервые с 1974 года не смогла выиграть хотя бы один из двух стартовых матчей главного турнира планеты.

В своей первой игре на чемпионате мира в России аргентинцы сыграли вничью с Исландией (1:1), а сегодня подопечные Сампаоли разгромно уступили Хорватии.

Впереди у аргентинцев еще одна игра группового этапа с Нигерией 26 июня в Санкт-Петербурге.

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