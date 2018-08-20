Возле "Самара Арены" планируют построить жилой массив, автовокзал и "Гагарин-центр"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко обсудил с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым развитие территории возле стадиона чемпионата мира-2018 "Самара Арена", сообщает Welcome2018. По словам главы региона, рядом со стадионом будет продолжено строительство новых объектов.

- В рамках подготовки к чемпионату мира вице-премьер очень большое внимание уделял Самаре, что позволило провести матчи турнира на высшем уровне. Однако сейчас перед областью стоят новые задачи. В частности, развитие территории, прилегающей к "Самара Арене", - сказал Азаров. - Для продолжения развития пространства у "Самара Арены" нужно обеспечить эту территорию необходимыми инженерными коммуникациями.

Развитие территории вблизи "Самара Арены" заложено в Концепцию наследия ЧМ-2018. На территории планируется построить жилой массив, автовокзал, наукоград "Гагарин-центр".