11:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Волонтер во время тренировки шведов исполнил гимн Швеции и сорвал аплодисменты игроков


Волонтер чемпионата мира в России сорвал аплодисменты игроков сборной Швеции. Как сообщает официальный Твиттер ЧМ-2018, он во время тренировки шведов исполнил по громкой связи гимн Швеции. Игроки отблагодарили волонтера аплодисментами.

Напомним, что сборная Швеции, обыгравшая в первом матче чемпионата мира Корею (1:0), готовится к игре с Германией.

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