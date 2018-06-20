Волонтер во время тренировки шведов исполнил гимн Швеции и сорвал аплодисменты игроков

Волонтер чемпионата мира в России сорвал аплодисменты игроков сборной Швеции. Как сообщает официальный Твиттер ЧМ-2018, он во время тренировки шведов исполнил по громкой связи гимн Швеции. Игроки отблагодарили волонтера аплодисментами.
Напомним, что сборная Швеции, обыгравшая в первом матче чемпионата мира Корею (1:0), готовится к игре с Германией.
Сборная Швеции🇸🇪 спокойно себе тренировалась, когда российский волонтер по громкой связи спел шведский гимн.– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 20 июня 2018 г.
Спасибо за поддержку, парень! Заслуженные аплодисменты от игроков 👏🔝#SWE #ЧМ2018 pic.twitter.com/aOhETZizjM