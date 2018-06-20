Волонтер во время тренировки шведов исполнил гимн Швеции и сорвал аплодисменты игроков

Волонтер чемпионата мира в России сорвал аплодисменты игроков сборной Швеции. Как сообщает официальный Твиттер ЧМ-2018, он во время тренировки шведов исполнил по громкой связи гимн Швеции. Игроки отблагодарили волонтера аплодисментами.

Напомним, что сборная Швеции, обыгравшая в первом матче чемпионата мира Корею (1:0), готовится к игре с Германией.