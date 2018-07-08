Во второй раз хозяева ЧМ проиграли четвертьфинал по пенальти

Сборная России проиграла хорватам в серии пенальти в четвертьфинале домашнего чемпионата мира и стала первой за 32 года командой, уступившей на этой стадии. По поражения Мексики от ФРГ в 1986-м команды из страны-организатора либо проходили в полуфинал, либо не попадали в восьмерку сильнейших (США-1994, Япония-2002, ЮАР-2010). Россия стала пятой командой-хозяйкой, бившей пенальти в четвертьфинале и второй, проигравшей серию. (Кирилл БУРДАКОВ)
Как хозяева ЧМ играли в 1/4 финала
|
Дата
|
Город
|
Хозяин
|
Соперник
|
Счет
|
31.05.1934
|
Флоренция
|
Италия
|
Испания
|
1:1
|
01.06.1934
|
Флоренция
|
Италия
|
Испания
|
1:0
|
12.06.1938
|
Париж
|
Франция
|
Италия
|
1:3
|
26.06.1954
|
Лозанна
|
Швейцария
|
Австрия
|
5:7
|
19.06.1958
|
Стокгольм
|
Швеция
|
СССР
|
2:0
|
12.06.1962
|
Арика
|
Чили
|
СССР
|
2:1
|
23.07.1966
|
Лондон
|
Англия
|
Аргентина
|
1:0
|
14.06.1970
|
Толука
|
Мексика
|
Италия
|
1:4
|
21.06.1986
|
Монтеррей
|
Мексика
|
ФРГ
|
0:0 (пен. 1:4)
|
30.06.1990
|
Рим
|
Италия
|
Ирландия
|
1:0
|
03.07.1998
|
Сен-Дени
|
Франция
|
Италия
|
0:0 (пен. – 4:3)
|
22.06.2002
|
Кванджу
|
Корея
|
Испания
|
0:0 (пен. – 5:3)
|
30.06.2006
|
Берлин
|
Германия
|
Аргентина
|
1:1 (пен. – 4:2)
|
04.07.2014
|
Форталеза
|
Бразилия
|
Колумбия
|
2:1
|
07.07.2018
|
Сочи
|
Россия
|
Хорватия
|
2:2 (пен. – 3:4)