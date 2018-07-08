03:40 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Во второй раз хозяева ЧМ проиграли четвертьфинал по пенальти


Сборная России проиграла хорватам в серии пенальти в четвертьфинале домашнего чемпионата мира и стала первой за 32 года командой, уступившей на этой стадии. По поражения Мексики от ФРГ в 1986-м команды из страны-организатора либо проходили в полуфинал, либо не попадали в восьмерку сильнейших (США-1994, Япония-2002, ЮАР-2010). Россия стала пятой командой-хозяйкой, бившей пенальти в четвертьфинале и второй, проигравшей серию. (Кирилл БУРДАКОВ)

Как хозяева ЧМ играли в 1/4 финала

Дата

Город

Хозяин

Соперник

Счет

31.05.1934

Флоренция

Италия

Испания

1:1

01.06.1934

Флоренция

Италия

Испания

1:0

12.06.1938

Париж

Франция

Италия

1:3

26.06.1954

Лозанна

Швейцария

Австрия

5:7

19.06.1958

Стокгольм

Швеция

СССР

2:0

12.06.1962

Арика

Чили

СССР

2:1

23.07.1966

Лондон

Англия

Аргентина

1:0

14.06.1970

Толука

Мексика

Италия

1:4

21.06.1986

Монтеррей

Мексика

ФРГ

0:0 (пен. 1:4)

30.06.1990

Рим

Италия

Ирландия

1:0

03.07.1998

Сен-Дени

Франция

Италия

0:0 (пен. – 4:3)

22.06.2002

Кванджу

Корея

Испания

0:0 (пен. – 5:3)

30.06.2006

Берлин

Германия

Аргентина

1:1 (пен. – 4:2)

04.07.2014

Форталеза

Бразилия

Колумбия

2:1

07.07.2018

Сочи

Россия

Хорватия

2:2 (пен. – 3:4)

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