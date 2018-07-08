Во второй раз хозяева ЧМ проиграли четвертьфинал по пенальти

Сборная России проиграла хорватам в серии пенальти в четвертьфинале домашнего чемпионата мира и стала первой за 32 года командой, уступившей на этой стадии. По поражения Мексики от ФРГ в 1986-м команды из страны-организатора либо проходили в полуфинал, либо не попадали в восьмерку сильнейших (США-1994, Япония-2002, ЮАР-2010). Россия стала пятой командой-хозяйкой, бившей пенальти в четвертьфинале и второй, проигравшей серию. (Кирилл БУРДАКОВ)

Как хозяева ЧМ играли в 1/4 финала