Владимир Паников: "После Хорватии от разочарования на глазах наворачивались слезы"

Помощник главного тренера сборной России Станислава Черчесова Владимир Паников, отвечающий за физическую подготовку игроков, в интервью "СЭ" рассказал о том, за счет чего они оставались в хорошем состоянии на протяжении всего чемпионата мира. На домашнем турнире национальная команда дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

– Турнир так затягивал, что когда пришло время с ним расставаться, то на глазах наворачивались слезы, – сказал Паников. – Причем не от радости от выполненной задачи, а больше слезы разочарования. Потому что хотелось большего. И хочется сейчас. Когда вернулись из Сочи и вышли к болельщикам на Воробьевых горах, чувства были смешанные. Потому что сил было столько, что мы бы спокойно уже на следующий день сыграли бы 120 минут против Англии. Реально! Игра с хорватами была у нас по интенсивности не хуже, чем первая с арабами, хотя между ними прошло три с лишним недели.

– Как такое возможно?

– Благодаря адреналину. Для каждого из нас домашний чемпионат мира случился первый и последний раз в жизни. А еще потому что так, как в России, не болеют нигде! Колумбия, Перу, Мексика и прочие – это песни, танцы, барабаны…все понятно. Но я о другом. Нам сейчас шлют тысячи писем, и перед чемпионатом слали. Дети присылали свои рисунки…Многие, наверное, думают, что мы не видели акции и флешмобы в нашу поддержку, но это не так. Но у нас есть специальные чаты в соцсетях – для персонала и для игроков. И там все эти ролики публиковали. Один особенно запал в душу. В нем пели про сборную: "Ты у меня одна".

А еще перед одной из тренировок перед первым матчем Саламович показал альбом из детского дома. С простыми, но искренними посланиями. Со словами, что в нас верят. Ребята маленькие, многого еще не понимают. Но знают, что такое Родина. И что такое родная сборная. Уже тогда наворачивались слезы. Понятно, можно проиграть. Потому что соперники у нас были более техничные. Но выйти и играть спустя рукава не было уже никакого права! (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полная версия интервью Владимира Паникова

Наши ожидания. Не только наши проблемы // Команда гордости нашей //

Черчесов и сборная: каким будет новый контракт? //

Россия на ЧМ-2018: импульс, который нельзя потерять //

За что мы полюбили эту сборную России

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018