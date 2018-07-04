Владимир Габулов: "Нам позволяет побеждать характер, тактика и индивидуальные качества"

Голкипер сборной России Владимир Габулов после тренировки в Новогорске отметил, что в плей-офф никто старается лишний раз не рисковать.

- Оцените игру своего хорватского коллеги Субашича, который стал ключевым футболистов в матче против Дании.

- Он совершил несколько важных сейвов для хорватской сборной и внес большой вклад в победу своей команды. Ничего громче не скажешь.

- На групповом этапе Хорватия выиграла все три матча, а с датчанами испытывала определенные трудности. Они физически подустали или датчане избрали правильную тактику?

- Конечно, и датчане тому виной. Но это плей-офф и все сборные стараются играть более надежно и сконцентрировано. Особо не рискуют.

- Согласны с тем, что характер - главный козырь нашей сборной?

- Приятно, что у нашей команды отмечают характер и дух. Без него невозможно достигать больших побед. Но у нашей сборной есть много других качеств, которые позволяют нам побеждать: тактическая выучка, грамотный разбор соперника тренерским штабом, правильная установка на игру, индивидуальные качества футболистов.

- Чемпионат мира смотрит вся планета. Как думаете, какие страны болеют за Россию?

- Все дружественные нам страны, братские народы. Хотелось бы, чтобы у нас их было как можно больше. Для нас важна поддержка не только российских болельщиков, но и любителей футбола из других стран. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018