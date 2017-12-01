Виталий Мутко: "Мы разработали программу, по которой в каждом регионе ЧМ-2018 появится сильный клуб"

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сказал, что согласно программе наследия чемпионата мира 2018 года, в каждом городе-организаторе турнира будет запущена пирамида "академия - профессиональный клуб". В качестве примера глава РФС привел калининградскую "Балтику".

- Мы разработали программу, по которой в каждом регионе, где есть стадион чемпионата мира, появится сильный клуб. В каждом городе будет запущена пирамида "академия - профессиональный клуб". Например, в Калининграде "Балтика" уже идет в числе лидеров первой лиги. И так должно быть и в Волгограде, и в Нижнем, и в Саранске, и в Сочи. Везде там были в свое время сильные коллективы. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, сегодня, 1 декабря, в Москве пройдет жеребьевка чемпионат мира. Матчи турнира будут сыграны с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. LIVE!