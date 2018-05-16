Виктория Лопырева: "С наибольшим интересом буду следить за сборными Бразилии и Аргентины"

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева в интервью RT сказала, что во время турнира намерен посетить все матчи сборной России. Также "Мисс Россия-2003" рассказала, где ей удалось прочувствовать дух футбола.

– За какими матчами чемпионата мира вам будет интереснее всего наблюдать?

– Конечно, я буду поддерживать национальную команду России в каждом матче. Если говорить об остальных сборных, то с наибольшим интересом буду следить за поединками Бразилии, Аргентины, уверена, что выдающимся станет противостояние между Германией и Мексикой.

Мне импонируют команды из Южной Америки, так как во время визита на этот континент я посетила стадион "Бомбонера" в Буэнос-Айресе. Для аргентинцев это не просто спортивный объект, а своеобразная святыня, которую они даже не решаются ремонтировать. Именно там мне удалось прочувствовать тот непередаваемый дух футбола, от которого по телу бегут мурашки.

– С кем из иностранных футболистов вы познакомились, будучи послом мундиаля в России?

– Я встречалась со многими спортсменами, с некоторыми из них сложились весьма дружеские отношения. Но особенную благодарность хочется выразить футболистам Полю Погба и Неймару, а также главному тренеру сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, которые поддержали нашу программу Zero Discrimination ("Никакой дискриминации". – Прим. "СЭ").

Напомним, матчи ЧМ-2018 будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде.

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