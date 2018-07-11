В Киеве возле посольства Хорватии прошла акция в поддержку Виды и Вукоевича

Возле посольства Хорватии в Киеве состоялась акция в поддержку Домагоя Виды и Огнена Вукоевича. Это произошло в связи с публикацией известного видео после матча хорватов со сборной России (2:2, по пенальти - 4:3) в 1/4 финала ЧМ-2018 и последовавшими санкциями.

Как сообщает "Футбол 24", митингующие передали представителю охраны посольства Хорватии свои обращения по поводу ситуации вокруг футболистов.

"Искренне благодарю вас за это обращение. Я лично поддерживаю вас. Как бывший ветеран силовых структур Хорватии, я понимаю ваши эмоции", – сказал в ответ сотрудник охраны посольства.

Вукоевич после матча посвятил победу киевскому "Динамо" и Украине, а Вида сказал: "слава Украине". После этого первый был исключен из делегации сборной и оштрафован, а второму вынесли предупреждение.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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