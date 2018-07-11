В Киеве возле посольства Хорватии прошла акция в поддержку Виды и Вукоевича

Возле посольства Хорватии в Киеве состоялась акция в поддержку Домагоя Виды и Огнена Вукоевича. Это произошло в связи с публикацией известного видео после матча хорватов со сборной России (2:2, по пенальти - 4:3) в 1/4 финала ЧМ-2018 и последовавшими санкциями.
Как сообщает "Футбол 24", митингующие передали представителю охраны посольства Хорватии свои обращения по поводу ситуации вокруг футболистов.
"Искренне благодарю вас за это обращение. Я лично поддерживаю вас. Как бывший ветеран силовых структур Хорватии, я понимаю ваши эмоции", – сказал в ответ сотрудник охраны посольства.
Вукоевич после матча посвятил победу киевскому "Динамо" и Украине, а Вида сказал: "слава Украине". После этого первый был исключен из делегации сборной и оштрафован, а второму вынесли предупреждение.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://football24.ua/ru/nelzja_nakazyvat_za_ljubov_k_ukraine__pod_posolstvom_horvatii_proveli_miting_v_podderzhku_vidy_i_vukoevicha_n475068/