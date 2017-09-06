Тите: "У Неймара нет результата, но есть старание"

Главный тренер сборной Бразилии Тите похвалил капитана команды Неймара за игру отборочного турнира ЧМ-2018 против Колумбии (1:1). Форвард не смог отметиться результативными действиями, как и в предыдущем поединке с Эквадором (2:0).

- Три его удара могли определить результат матча, - цитирует Globo Тите. - Я видел, насколько он сосредоточен. То же самое было в игре с Эквадором. Результата нет, но зато есть старание.

Я больше доволен сегодняшней игрой, чем встречей с Эквадором. Сегодня мы выступили на необходимом уровне. Ничья была закономерным результатом. Но если бы кто-то в матче победил, то это была бы Бразилия, исходя из количества моментов.

Напомним, что Бразилия первой из южноамериканских сборных обеспечила себе место в финальной стадии ЧМ-2018.