Тите: "Не забивает Жезус? Зато это делает Тиагу Силва!"

На пресс-конференции после матча 3-го тура группы Е Сербия – Бразилия (0:2) главный тренер южноамериканцев Тите объяснил, чем продиктован выбор основного состава на эту встречу.

– Габриэл Жезус не забивает – что с ним происходит? – вопрос Тите.

– Иногда это удается, иногда – нет. Это футбол. У нас Тиагу Силва поражает ворота. Правда, подобное заставляет задуматься. Больше всего меня угнетает, что не могу выпустить тех, кто в отличной форме, Фирмину, например. Сербия требовала именно такого состава – агресссивный стиль соперника заставил выбрать именно такой состав. Нельзя было давать сербам играть высоко на нашей половине – Жезус нужен был в такой ситуации.

(Вячеслав КОРОТКИН)

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